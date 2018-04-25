Вживання алкогольних напоїв провокує ріст патогенної мікрофлори в ротовій порожнині.

Учені виявили нову небезпечну властивість алкоголю.

Науковці Нью-Йоркського університету з'ясували, що вживання алкогольних напоїв провокує зростання патогенної мікрофлори в ротовій порожнині. Відтак підвищується ризик хвороби ясен, деяких видів раку і серцево-судинних захворювань, пише MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь 1044 людини у віці 55-78 років, у яких взяли зразки мікрофлори ротової порожнини. Фахівці порівнювали видовий склад бактерій у 270 непитущих, 614 помірно питущих і 160 постійно п'ють. Виявилося, що алкоголь провокував зміни у мікрофлорі, в результаті чого збільшувалася кількість Bacteroidales, Actinomyces і Neisseria. У той же час зменшувалася кількість Lactobacillales, які запобігають розвитку деяких небезпечних захворювань. При цьому ступінь змін залежить від частоти споживання спиртного.

Bacteroidales здатні викликати різні запальні і гнійні захворювання, а також провокувати розвиток злоякісних пухлин. Актиноміцети можуть стати причиною актиномікозу і ендокардиту. Рід Neisseriaвключает в себе збудників гонореї та менінгіту.