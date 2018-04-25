Учені з США створили нове знеболювальне, що не зумовлює звикання
16:43, 25 квітня 2018Зарубіжні новини
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Новий болезаспокійливий засіб може бути таким же ефективним, як опіоїдні аналгетики.
Нове знеболювальне не зумовлює звикання / The Telegraph
Учені з США створили новий знеболювальний препарат, що не викликає звикання.
Співробітники Мічіганського університету створили сполуку на основі знеболювальних пептидів, що вивільняються нейронами, пише UPI.com.
У ході експериментів з культурами клітин вчені працювали над засобом, що полегшує біль, що не провокував би розвиток залежності і толерантності.
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Новий болезаспокійливий засіб може бути таким же ефективним, як опіоїдні аналгетики. Важлива перевага сполуки, синтезованої вченими, полягає в тому, що від нього не розвивається залежність.
Фахівці планують продовжити дослідження.
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