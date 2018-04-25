Учені з США створили нове знеболювальне, що не зумовлює звикання

16:43, 25 квітня 2018
Зарубіжні новини
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The Telegraph

Співробітники Мічіганського університету створили сполуку на основі знеболювальних пептидів, що вивільняються нейронами, пише UPI.com.

У ході експериментів з культурами клітин вчені  працювали над засобом, що полегшує біль, що не провокував би розвиток залежності і толерантності.

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Новий болезаспокійливий засіб може бути таким же ефективним, як опіоїдні аналгетики. Важлива перевага сполуки, синтезованої вченими, полягає в тому, що від нього не розвивається залежність.

Фахівці планують продовжити дослідження.

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Теги: #нові лікарські препарати#наркотичні аналгетики#знеболювальні препарати