Учені з США створили нове знеболювальне, що не зумовлює звикання

Новий болезаспокійливий засіб може бути таким же ефективним, як опіоїдні аналгетики.

Учені з США створили новий знеболювальний препарат, що не викликає звикання.

Співробітники Мічіганського університету створили сполуку на основі знеболювальних пептидів, що вивільняються нейронами, пише UPI.com.

У ході експериментів з культурами клітин вчені працювали над засобом, що полегшує біль, що не провокував би розвиток залежності і толерантності.

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Новий болезаспокійливий засіб може бути таким же ефективним, як опіоїдні аналгетики. Важлива перевага сполуки, синтезованої вченими, полягає в тому, що від нього не розвивається залежність.

Фахівці планують продовжити дослідження.