У світі зросли показники смертності внаслідок кору

Про це заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Згідно з даними організації, в 2013 році було зареєстровано понад 145 тис. летальних випадків кору, тоді як у 2012 році таких випадків було менше - 122 тис. Зростання смертності пов'язане з епідеміями кору, зареєстрованими в Китаї, Конго, Нігерії. Значні спалахи інфекції також відзначені в Грузії, Туреччині та Україні.

Основною причиною зниження темпів по елімінації вірусу, експерти ВООЗ називають недостатність вакцинації населення. В організації закликають уряди приділити пильну увагу проблемі імунізації від кору і краснухи.

Незважаючи на невтішні показники минулого року, за останні 13 років смертність від кору знизилася на 75%, кінцевою метою вважається досягнення зниження смертності на 95%. Спочатку завершення програми елімінації кору та краснухи було заплановано на 2013 рік, однак ВООЗ перенесла терміни на 2015 рік у зв'язку з неблагополучною епідеміологічною ситуацією.