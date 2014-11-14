Протизапальні препарати можуть допомогти при депресії

Робота групи дослідників з Орухського університету (Aarhus University) була опублікована в журналі JAMA Psychiatry.

В окремих публікаціях раніше повідомлялося про ефект протизапальних препаратів при депресії, однак результати були суперечливі. Крім того, можна очікувати обмежень у використанні препаратів за цим показанням через небажані явища.

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Для мета-аналізу відбиралися клінічні дослідження, опубліковані до грудня 2013 року. Вивчалися кілька бібліографічних баз даних і списки літератури в оглядах по темі. Авторів цікавили рандомізовані плацебо-контрольовані дослідження, в яких оцінювали ефективність і можливі небажані явища фармакологічних протизапальних препаратів у дорослих з проявами депресії або з діагностованою депресією.

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Для аналізу були обрані 10 публікацій, в яких повідомлялося про 14 дослідженнях, які включали 6262 хворих. У десяти роботах оцінювалося використання нестероїдних протизапальних засобів (4258 хворих), а в 4 - інгібітори цитокінів (2004 людини). Об'єднана оцінка ефекту вказувала на те, що протизапальні препарати зменшують симптоми депресії порівняно з плацебо. Ефект спостерігався як у дослідженнях за участю пацієнтів з діагностованим захворюванням, так і тільки з його проявами.

Про небажані явища повідомлялося в 6 роботах. Не було виявлено даних, які б вказували на підвищення частоти небажаних явищ з боку шлунково-кишкового тракту і серцево-судинної системи протягом 6 тижнів і інфекційних ускладнень протягом 12 тижнів від початку лікування протизапальними препаратами порівняно з плацебо.

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Результати роботи однозначно підтримують продовження вивчення протизапальних засобів при депресії.

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