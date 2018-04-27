Спекотна погода спричиняє стрес - дослідження

Влітку концентрація кортизолу у жінокі виявилася вищою.

Спекотна погода спричиняє стрес.

Згідно зі статистикою, рівень насильницьких злочинів влітку підвищується. Учені з Познанського університету медичних наук дізналися, чому в жарку погоду люди стають злими і жорстокими. Річ у тому, що при збільшенні температури повітря зростає рівень кортизолу (гормону стресу), пише The Daily Mail.

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У дослідженні взяли участь жінки-медики. За учасницями спостерігали протягом двох днів взимку і влітку. Фахівці вимірювали концентрацію кортизолу в слині жінок і оцінювали рівень маркерів запалення. Зразки слини збирали кожні дві години. Також жінки відповіли на питання про режим сну, харчування і фізичної активності.

Дослідники з'ясували, що влітку концентрація кортизолу у представниць прекрасної статі виявилася вищою.