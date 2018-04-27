Учені виявили надкорисну властивість харчової соди

Учені вважають, що виявили безпечний спосіб лікування запальних захворювань.

Учені виявили суперкорисну властивість харчової соди.

Фахівці з Медичного коледжу Джорджії радять людям з ревматоїдним артритом (аутоімунним захворюванням, що вражає суглоби) пити розчин харчової соди. Дослідження показало, що сода заважає імунним клітинам атакувати суглоби, тим самим запобігаючи запаленню та болю, пише The Daily Mail.

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Учасники дослідження, що мали ревматоїдний артрит, вживали розчин харчової соди. Дослідники встановили: через два тижні у хворих кількість імунних клітин, що викликають запалення, зменшилася, а число клітин, що пригнічують його, збільшилася.

Так, завдяки розчину харчової соди рівень запалення в організмі пацієнтів знижувався. Вчені вважають, що виявили безпечний спосіб лікування запальних захворювань.