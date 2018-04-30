Шведські вчені розробили унікальний клей, здатний зафіксувати перелом за 5 хвилин

14:54, 30 квітня 2018
Зарубіжні новини
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Стоматологи вже багато років практикують склеювання зламаних зубів. Але існуючі клеї не підходили для склеювання кісток. Вони або занадто довго застигали, або відторгалисяімунною системою. Новий зразок клею на 55% ефективніше використовувалися раніше, пише The Daily Mail.

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Клей наноситься на кістку в кілька шарів. Він здатний швидко фіксувати навіть вологі поверхні. Кілька експериментів, проведених на щурах, підтвердили ефективність і безпеку клею.

Автори дослідження вже скоро почнуть випробування клею за участю людей.

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Теги: #новації у медицині