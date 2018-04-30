У Європі з'явиться трикомпонентний препарат для лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів
15:42, 30 квітня 2018Зарубіжні новини
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До складу нового лікарського препарату увійшли біктегравір, емтрицитабін і тенофовіру алафенамід.
У Європі з'явиться трикомпонентний препарат для лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів / Фото УНІАН
У Європі з'явиться трикомпонентний препарат для лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Експертний комітет з лікарських засобів виступив за реєстрацію на території Євросоюзу трехкомпонентного препарату біктарві, розробленого компанією Gilead для лікування ВІЛ-1 серед дорослих пацієнтів, пише Reuters.
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До складу нового однотаблеткового засобу увійшли біктегравір, емтрицитабін і тенофовіру алафенамід. Біктегравір є інноваційним інгібітором перенесення ланцюга інтегразою, а комбінація емтрицитабіну і тенофовіру алафенаміда вже давно відома на ринку.
Остаточне рішення про реєстрацію лікарського засобу повинна прийняти Європейська комісія, яка часто враховує рекомендації експертного комітету.
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