У Європі з'явиться трикомпонентний препарат для лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів

15:42, 30 квітня 2018
Зарубіжні новини
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лекарства / Фото УНИАН

Експертний комітет з лікарських засобів виступив за реєстрацію на території Євросоюзу трехкомпонентного препарату біктарві, розробленого компанією Gilead для лікування ВІЛ-1 серед дорослих пацієнтів, пише Reuters.

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До складу нового однотаблеткового засобу увійшли біктегравір, емтрицитабін і тенофовіру алафенамід. Біктегравір є інноваційним інгібітором перенесення ланцюга інтегразою, а комбінація емтрицитабіну і тенофовіру алафенаміда вже давно відома на ринку.

Остаточне рішення про реєстрацію лікарського засобу повинна прийняти Європейська комісія, яка часто враховує рекомендації експертного комітету.

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Теги: #нові лікарські препарати#ліки для ВІЛ-інфікованих