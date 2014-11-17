Кава допомагає боротися з наслідками ожиріння

Попередні дослідження показали, що вживання кави може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу. У новому дослідженні вдалося виявити, що корисним ефектом володіє хлорогенова кислота, яка у великих кількостях міститься не тільки в каві, але в фруктах і овочах, таких як яблука, груші, помідори і лохина.

Дослідники протягом 15 тижнів годували групу мишей кормом з високим вмістом жиру, а також двічі на тиждень робили їм ін'єкції з розчином CGA. Виявилося, що кислота не тільки ефективно перешкоджала збільшенню ваги, але і допомагала підтримувати нормальний рівень цукру в крові і стан печінки.

На думку вчених, CGA є потужним антиоксидантом, який зменшує запалення, а багато захворювань, що виникають на тлі ожиріння, викликані саме хронічним запаленням. При цьому дослідники підкреслюють, що CGA не є панацеєю. Правильне харчування і регулярні фізичні вправи, як відзначають вчені, як і раніше залишаються найкращим методом боротьби з ожирінням.

Тим не менше, дослідники сподіваються, що на основі кислоти вдасться розробити нове лікування, і планують провести додаткові дослідження, щоб розробити поліпшену ін'єкцію CGA для людини.

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