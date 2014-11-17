Генотерапія допоможе в боротьбі з ВІЛ-інфекцією

10:36, 17 листопада 2014
Зарубіжні новини
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Дослідники з Гарвардського інституту стовбурових клітин (Harvard Stem Cell Institute), Центральної лікарні Массачусетсу (Massachusetts General Hospital) і Бостонської дитячої лікарні (Boston children's hospital), використовуючи порівняно нову методику модифікації геному, змогли запобігти проникненню вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) в імунні клітини людини

В результаті вірус був не здатний їх зруйнувати. Керівники роботи, Чод Кован (Chad Cowan) і Деррік Россі (Derrick Rossi), використовували технологію, відому як CRISPR Cas. Використовуючи фермент Cas і особливу РНК, виділені з бактерій, вчені змогли внести зміни у кровотворні стовбурові клітини і Т-лімфоцити. Відомо, що ВІЛ зв'язується з CCR5-рецепторами, розташованими на поверхні Т-лімфоцитів. Проникаючи всередину клітини, вірус починає знищувати клітини організму-господаря. В даному дослідженні завдяки методиці CRISPR Cas було можливо інактивувати CCR5-рецептор і створити популяцію клітин крові, позбавлених цього поверхневого білка. Автори стверджують, що подібна процедура не призводить до появи небезпечних мутацій та порушення функції клітин. Тим не менш, в роботі детально обговорені питання безпеки і можливі несподівані ускладнення. Клінічне використання модифікованих стовбурових клітин крові дозволить повторити експериментальне «лікування» від ВІЛ Тімоті Рея Брауна («берлінського пацієнта»). Він був ВІЛ-інфікований і страждав на лейкоз. Завдяки трансплантації кісткового мозку від донора з мутацією, що виключає наявність CCR5-рецепторів, «берлінський пацієнт» вилікувався і від лейкозу, і від ВІЛ. Найближчим часом очікується продовження роботи з доклінічними моделями (на тваринах). Не виключено, що вже через п'ять років після проведення необхідних клінічних досліджень, з'явиться можливість запропонувати новий підхід до терапії ВІЛ.

remedium.ru

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