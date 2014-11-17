У Москві пройде хода проти скорочення медпрацівників і лікарень

До мерії Москви подано повідомлення про проведення 30 листопада ходи проти скорочення медпрацівників і лікарень, аналогічні акції планується провести в 40 регіонах Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конфедерації праці Росії, заявники акції - рух «Разом - за гідну медицину!».

У середині жовтня на Російському медичному сервері було опубліковано план-графік реформи медицини в Москві, що передбачає закриття 28 медичних установ, зокрема 15 лікарень, і звільнення близько 7 тис. співробітників.

Повідомляється, що в Москві вже почалася перша хвиля скорочень медпрацівників. При цьому, як відзначають в профспілці медпрацівників «Дія», вона відбувається з численними грубими порушеннями законодавства. Лікарів і медсестер під тиском намагаються примусити звільнятися з формулюванням «за власним бажанням» або «за згодою сторін», щоб не виплачувати належну двомісячну допомогу.

«В більшості випадків незаконні порушення цієї хвилі можна буде легко оскаржити в суді. Але надалі людей все одно намагатимуться звільняти. Наше завдання – зберегти і самі медустанови і доступність якісної медичної допомоги для населення», - сказав оргсекретар профспілки медпрацівників “Дія” («Действие») Андрій Коновал.

Як нагадують у профспілці, на 2015 рік заплановано зниження фінансування охорони здоров'я у федеральному бюджеті з 480 до 390 млрд. руб., хоча за останні роки частка витрат і так знизилася лише до 3,4%.

Коновал вважає, що якщо вуличний протест піде за наростаючою, то лікарі й пацієнти мають всі шанси добитися зміни курсу в галузі охорони здоров'я. «Ми визначилися зі списком регіональних координаторів акції вже в 27 населених пунктах, і цей список продовжує поповнюватися. До 29-30 листопада ми плануємо підготувати акції не менше ніж у 40 регіонах країни», - сказав він.

В русі «Разом за гідну медицину» відзначають, що згідно з даними мерії, Москва є третім містом світу за розміром бюджету. Але на охорону здоров'я в цілому витрачатися лише 12%.

«Хай бюрократи скорочують самі себе! Лише незначна частина бюджету багатої Москви витрачається власне на зарплати медиків. Навіщо заради “оптимізації” закривати чверть лікарень міста, якщо сьогодні багатьом москвичам вже важко до них дістатися?», - заявила координатор руху “Разом за гідну медицину” Алла Фролова.

У повідомленні зазначений маршрут по Нікітському і Тверському бульварам з нетривалим мітингом у Новопушкінському сквері. Початок акції - о 12:00 напроти будівлі «Будинку журналіста» (Нікітський бульвар, 8а).

Аналогічна акція в Москві проти скорочення витрат відбулася 2 листопада, на мітинг вийшло 6,5 тис. учасників.