Чим корисний часник: результати нового дослідження

Вживання часнику може знизити ризик розвитку деяких видів раку.

Вживання часнику здатне знизити ризик розвитку деяких видів раку, серцево-судинних захворювань і діабету другого типу, з'ясували вчені з Ноттінгемського університету у Великій Британії.

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Корисний ефект часнику для організму змінюється залежно від способу приготування, проте вчені ще не дійшли висновку про те, який з них є найкращим, пише Trends in Pharmacological Sciences.

За словами вчених, присутні в часнику сірковмісні компоненти можуть змінювати в клітинах і тканинах людини кількість так званих сигнальних молекул газоподібних речовин, які зумовлюють фізіологічні і біохімічні процеси та беруть участь в їх регуляції.