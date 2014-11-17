Сира курка може становити загрозу для здоров'я

Сира курка, точніше, з неї сік, становить реальну загрозу, вважають вчені. За їх словами, рідина поширює бактерії, пов'язані з харчовими отруєннями, причому досить швидко. Це для патогенів ідеальне середовище, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Інститут дослідження продуктів харчування показав: кількість патогенів Campylobacter збільшувалася саме завдяки рідині, що виділяється з сирої курки.

Тому дуже важливо очищати поверхні, на яких ви готуєте, щоб знизити ризик передачі небезпечних організмів. В цілому вчені зробили свої висновки, зібравши воду, що накопичилася в лотках з розмороженої курки. Виявилося, дана рідина, багата білком, допомагала патогенам приєднуватися до поверхонь і формувати біоплівки, стійкі і клейкі спільноти бактерій.

Виходить: термічна обробка вбиває бактерії, але люди все одно страждають від отруєнь. Проблема в тому, що бактерії встигають рознестися по всій кухні, потрапляючи в організм в будь-якому випадку.