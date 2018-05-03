Експерти попереджають про небезпеку вживання препаратів з екстрактом зеленого чаю

Експерти EFSA дійшли висновку, що споживання надмірної кількості антиоксидантів зеленого чаю може бути шкідливим.

Європейська агенція з харчової безпеки (EFSA) повідомляє про ризик ушкодження ушкоджень печінки впоживанням високих доз дієтичних добавок із вмістом екстракту зеленого чаю.

Читайте такожЧим загрожує нестача вітаміну D: коментарі медиків

Експерти EFSA дійшли висновку, що споживання надмірної кількості антиоксидантів зеленого чаю може бути шкідливим та спричинювати ушкодження печінки, повідомляють в Асоціації дієтологів України.

Заварений зелений чай продовжує вважатись безпечним, як і розчинні напої з чаєм, тому що вони містять значно меншу кількість антиоксидантів. Останні природньо присутні у зеленому чаї.

Більшість дієтичних добавок вміщує такі антиоксиданти від 5 мг до 1000 мг. Водночас, у напоях їх зазвичай не більше 300 мг. Проведені дослідження демонструють, що їх вживання у кількості більше 800 мг становить небезпеку для здоров’я. Фахівці EFSA зазначають, що лишається невизначеним дозування у дієтичних добавках, яке можна вважати абсолютно безпечним.