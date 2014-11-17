Ультразвук сприяє швидшому приживлению шкірних трансплантатів

Використовуваний прилад, що виробляє компанія Celleration, вже схвалений Адміністрацією з контролю за лікарськими засобами та харчовими продуктами США. Метод використовується для лікування діабетичних виразок та інших видів ран.

У даному дослідженні брали участь 32 пацієнти, у яких була проведена пересадка розщепленого шкірного клаптя. Всі вони отримували звичайне лікування ран, щоденні перев'язки з гідроколоїдними матеріалами. У пацієнтів, відібраних випадковим пацієнтів (половина від усіх учасників), проводилося лікування ультразвуком.

У більшості хворих були опіки. Медіана площі рани становила 119 см2. Демографічні характеристики обох груп були подібними, але в контрольній групі більше учасників страждали на депресію або тривогу.

В якості провідника ультразвукових хвиль частотою 40 кГц використовувався стерильний фізіологічний розчин. Процедура тривала 15 хвилин.

Були отримані позитивні результати - у групі лікування ультразвуком майже в два рази скоротився час до виписки (12,1 день порівняно з 21,3 дня у групі контролю), зменшилися терміни повної епітелізації рани, було менше больових відчуттів і свербіння.

Автори розраховують на розширення показань до використання пристрою.

remedium.ru