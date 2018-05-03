Учені заявили, що людський організм може стати неуразливим до всіх вірусів та онкозахворювань

Висновки вчених з проекту Genome заснована на дослідженнях кишкової палички.

Вчені заявили, що вже через 10 років організм людини може стати невразливим до практично всіх відомих вірусів, а також пріонних і онкологічних захворювань.

Висновки вчених з проекту Genome заснована на дослідженнях кишкової палички, пише STAT.

Читайте такожШведські вчені розробили унікальний клей, здатний зафіксувати перелом за 5 хвилин

Дослідники внесли в геном мікроорганізма 321 зміну, після чого він став несприйнятливий до вірусів.

Модифікація генома більш складних організмів потребує більше зусиль.

«Перепрограмування кожного білка в людському гені, наприклад, потребують 400 тисяч змін», - вважає професор Гарвардського університету Джорд Черч.

За словами вченого, з 20 тисяч людських генів необхідно видалити зайві кодони (одиниці генетичного коду).

Вчені вважають, що людські гени можна буде запрограмувати таким чином, щоб люди стали несприйнятливими до радіації, старіння і холоду, а також раку.