Учені заявили, що людський організм може стати неуразливим до всіх вірусів та онкозахворювань
Вчені заявили, що вже через 10 років організм людини може стати невразливим до практично всіх відомих вірусів, а також пріонних і онкологічних захворювань.
Висновки вчених з проекту Genome заснована на дослідженнях кишкової палички, пише STAT.
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Дослідники внесли в геном мікроорганізма 321 зміну, після чого він став несприйнятливий до вірусів.
Модифікація генома більш складних організмів потребує більше зусиль.
«Перепрограмування кожного білка в людському гені, наприклад, потребують 400 тисяч змін», - вважає професор Гарвардського університету Джорд Черч.
За словами вченого, з 20 тисяч людських генів необхідно видалити зайві кодони (одиниці генетичного коду).
Вчені вважають, що людські гени можна буде запрограмувати таким чином, щоб люди стали несприйнятливими до радіації, старіння і холоду, а також раку.