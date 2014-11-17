Чим корисні волоські горіхи

Було доведено, що раціон, багатий на горіхи, гальмує ріст пухлин. Принаймні, у мишей, пише The Nation. Мишей годували цілими горіхами, олією волоського горіха або жиром, що нагадує той, що міститься в горіхах. Даний раціон підтримувався протягом 18 тижнів.

З'ясувалося, що крім позитивного ефекту щодо розвитку раку, горіхи знижують холестерин і підвищують чутливість до інсуліну, що дозволяє зменшити ризик діабету. У горіхах багато корисних речовин, у тому числі, жирних кислот омега-3. А дані кислоти захищають від раку грудей і хвороб серця. Останні дослідження показали: горіхи зменшують показники гормону IGF-1 (інсуліноподібний фактор росту-1). Це впливає на розвиток раку простати і молочної залози, говорить доктор Пол Девіс з Університету Каліфорнії.

Вчені припускають, наявність цинку, клітковини, магнію і селену укупі з жирними кислотами омега-3 справляють позитивний ефект.

med2.ru