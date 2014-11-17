Чим корисні волоські горіхи
Якщо людина щодня з'їдає по жмені волоських горіхів, то вона захищає себе від раку простати, вважають експерти
Було доведено, що раціон, багатий на горіхи, гальмує ріст пухлин. Принаймні, у мишей, пише The Nation. Мишей годували цілими горіхами, олією волоського горіха або жиром, що нагадує той, що міститься в горіхах. Даний раціон підтримувався протягом 18 тижнів.
З'ясувалося, що крім позитивного ефекту щодо розвитку раку, горіхи знижують холестерин і підвищують чутливість до інсуліну, що дозволяє зменшити ризик діабету. У горіхах багато корисних речовин, у тому числі, жирних кислот омега-3. А дані кислоти захищають від раку грудей і хвороб серця. Останні дослідження показали: горіхи зменшують показники гормону IGF-1 (інсуліноподібний фактор росту-1). Це впливає на розвиток раку простати і молочної залози, говорить доктор Пол Девіс з Університету Каліфорнії.
Вчені припускають, наявність цинку, клітковини, магнію і селену укупі з жирними кислотами омега-3 справляють позитивний ефект.