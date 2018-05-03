У Великій Британії через збій у програмі на мамографічний скринінг не викликали майже півмільйона жінок (відео)

Внаслідок пізнього виявлення онкопатології померли 270 жінок.

У Великій Британії через збій у програмі не викликали на обстеження щодо раку молочних залоз майже півмільйона жінок.

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З 2009 року 450 тисяч жінок старше 68 років не отримали запрошення на мамографію, яке розсилається автоматично, пише ТСН.

За оцінками експертів, через це, внаслідок пізнього виявлення онкопатології, померли 270 жінок.