У Великій Британії через збій у програмі на мамографічний скринінг не викликали майже півмільйона жінок (відео)
15:00, 03 травня 2018Зарубіжні новини
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Внаслідок пізнього виявлення онкопатології померли 270 жінок.
З 2009 року 450 тисяч жінок старше 68 років не отримали запрошення на мамографію / Фото: dn.vgorode.ua
У Великій Британії через збій у програмі не викликали на обстеження щодо раку молочних залоз майже півмільйона жінок.
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З 2009 року 450 тисяч жінок старше 68 років не отримали запрошення на мамографію, яке розсилається автоматично, пише ТСН.
За оцінками експертів, через це, внаслідок пізнього виявлення онкопатології, померли 270 жінок.
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