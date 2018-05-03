У людей з першою групою крові вищий ризик крововтрати через гірше зсідання крові, порівняно з володарями інших груп.

Японські вчені назвали групу крові, яка пов'язана з високим ризиком смерті.

Дослідники дійшли висновку, що перша група крові пов'язана з підвищенням майже втричі ризику смертності внаслідок важких травм, порівняно з іншими групами крові, пише ВМС.

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Фахівці виявили, що у пацієнтів з першою групою крові, які отримали травми, що загрожують раннім летальним результатом або тривалим періодом відновлення, ймовірність смертності в середньому дорівнює 28 %, у постраждалих, що мають інші групи крові, - 11 %.

Причини вчені вбачають у тому, що у людей з першою групою крові вищий ризик крововтрати через гірше зсідання крові, порівняно з власниками інших груп. Дана обставина, на думку фахівців, пов'язана зі зниженим вмістом у крові першої групи фактора фон Віллебранда (глікопротеїну плазми крові).

«Наше дослідження також піднімає питання про те, як екстрене переливання еритроцитів першої групи крові пацієнтам з важкими травмами може вплинути на гемостаз- процес, завдяки якому кровотеча зупиняється, і чи є якась різниця в порівнянні з іншими групами крові», - пояснив співавтор Ватару Такаяма.