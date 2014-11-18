Засоби для схуднення призводять до набору зайвої ваги

Багато людей прагнуть швидко вирішувати свої проблеми. Тому такі привабливі таблетки для схуднення, що допомагають скинути вагу за короткий час. Експерти відзначають, що продаж і споживання подібних засобів в даний час досягли рекордно високих рівнів. Ймовірно, це пов'язано з поширенням епідемії ожиріння, пише meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Нове дослідження, проведене вченими з Державного Університету Пенсільванії, коледжу Дартмут та Пенсильванського університету, показало: неправильне уявлення про таблетки для схуднення може привести не до зменшення, а до збільшення ваги. Іноді подібна стратегія заохочує небажану поведінку і має парадоксальний ефект. В ході дослідження учасники могли їсти скільки завгодно шоколадного печива. Частині добровольців заздалегідь розповіли про новий потужний засіб для схуднення. Люди, які вірили в існування нової таблетки, з'їдали значно більше печива (до 30 штук). Чим калорійнішим було печиво, тим більше їли добровольці, яким розповіли про диво-таблетки.

Так, люди, яким потрібно скинути вагу, воліють використовувати засоби для швидкого схуднення. Згідно з даними дослідження, такі таблетки можуть збільшити споживання нездорової їжі. Однак також вчені з'ясували: коли людям пропонували забути про рекламу і знайти реальну інформацію про зайву вагу, це знижувало їх помилкові очікування, і вони починали вести себе більш раціонально.