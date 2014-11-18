"Гормон любові" допомагає долати страх

Вчені з Госпіталю Університету Бонна з'ясували: гормон окситоцин допомагає людям долати страх. Дослідники сподіваються, що це відкриття можна буде використовувати в лікуванні тривожних розладів, передає meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

У дослідженні взяли участь 62 здорових чоловіки. В процесі сканування мозку учасникам показували фотографії людей. За 70% зображень йшов швидкий і неприємний удар електричним струмом у руку через електроди. Так, деякі образи в пам'яті випробовуваних були пов'язані з тривогою.

Коли учасники очікували удару струмом, у них з'являвся холодний піт. Крім того, в ділянках мозку, які відповідають за страх, рівень активності завжди був високим. Потім половині випробовуваних ввели окситоцин з допомогою назального спрею. Решта отримали плацебо. Вчені помітили: під дією окситоцину рівень активності в мозковому центрі страху (мигдалині) значно знизився.