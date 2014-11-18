СМС-повідомлення шкідливі для здоров'я

Лікарі вже виділили «синдром пальця мобільного телефону». У зоні ризику - любителі перекидатися короткими повідомленнями, пише svit24.net.

Перевірте себе!

Затиснувши великий палець в кулак, витягніть руку перед собою і різко опустіть кисть, не змінюючи положення рук. Якщо ви відчули біль, можливо, у вас синдром пальця мобільного телефону.

Як лікувати?

1. Носити спеціальний ортез, який заважає руху пальця і кисті.

2. Приймати нестероїдні протизапальні препарати, які знімають набряк.

3. У важкій ситуації лікар призначає ін'єкції, які краще знімають набряк.

Чому так відбувається

При друкуванні SMS-повідомлення великий палець виконує рухи, які йому не властиві.

У нормі великий палець виконує функцію хапання. Рух пальця здійснює мускулатура, яка закінчується сухожиллям. Сухожилля занурені у вузький канал, який її утримує. Якщо людина тримає предмет, то сухожилля спокійно лежить у каналі.

Багаторазове повторення неправильного руху великого пальця призводить до запалення в ділянці сухожилля, тому виникає біль і припухлість. У медицині це називається хвороба де Кервена. Він також виникає у молодих мам, які неправильно тримають дитини, перевантажуючи великий палець.

Чим небезпечно: якщо проблемою невчасно потурбуватися, рухливість пальця і всієї кисті може погіршитися!