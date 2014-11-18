Як пережити стрес за 10 секунд

1. Закрийте рот пальцем - і ви заспокоїтеся

Доктор Арун Гош з клініки Ліверпуля пояснив: для того, щоб заспокоїтися і прийти в себе, можна просто піднести свій великий палець до губ. Зробити щось подібне до того жесту, яким ми просимо когось замовкнути, але використати для цього великий палець, а не вказівний, пише zdorovia.com.ua.

2. Контроль над сечовим міхуром утримає вас від імпульсивних рішень

Робота відповідальної людини припускає, що вона щодня приймає важливі і далеко не прості рішення. І тут ні в якому разі не можна допустити, щоб рішення приймалися на основі емоцій, а не розуму. Так от кращий спосіб уберегти себе від цього - випити велику склянку води перед важливими переговорами. Наповнений сечовий міхур говоритиме вам про необхідність узяти перерву і нічого не вирішувати зопалу.

3. Жувальна гумка або паличка для розмішування кави допоможуть сконцентруватися

Жувальна гумка дійсно підвищує працездатність мозку. Це вже доведено. Але звичка постійно жувати жуйку може дратувати оточення. Тому її можна іноді замінювати звичкою пожувати кулькову ручку або паличку із скляночки з кавою. Правда, краще і це робити тільки тоді, коли вас ніхто не бачить.

4. Сідайте зліва від співрозмовника

Дослідники з університету Італії на чолі з Гибріеле Д'Аннунціо нещодавно довели, що різні вушні раковини по-різному сприймають різного роду інформацію. Праве вухо краще використати під час розмов з важливими людьми на теми, які вимагають вашого аналізу і ухвалення важливих рішень. Воно краще розрізняє мову співрозмовника, а мозок швидше обробляє дані, які в нього потрапляють.