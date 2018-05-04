Медики розповіли про наслідки вуглеводної дієти
17:39, 04 травня 2018Зарубіжні новини
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Дієта, в якій переважають вуглеводи, може прискорити настання менопаузи.
Медики рекомендують не зловживати високовуглеводними продуктами / pixabay.com
Медики розповіли про наслідки вуглеводної дієти.
Вчені з Лідського університету у Великобританії дійшли висновку, що час настання менопаузи у жінок залежить в тому числі від вживаної ними їжі, повідомляє BBC.
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Дієта, в якій переважають вуглеводи, може прискорити настання менопаузи, тоді як регулярне вживання в їжу риби, гороху і квасолі може відстрочити менопаузу.
У дослідженні брали участь 914 жінок Великої Британії.
При цьому вчені нагадують, що на час настання менопаузи впливає безліч факторів, зокрема гени.
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