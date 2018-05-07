Вживання фастфуду більш ніж чотири рази на тиждень підвищувало ймовірність збою репродуктивної системи.

Учені розповіли про нові небезпечні наслідки вживання фастфуду.

Учені з Аделаїдського університету в Австралії з'ясували, що у жінок, які часто вживають фастфуд і їдять мало фруктів, погіршується здатність до зачаття, пише MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь 5598 пар з Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та Ірландії. Жінки заповнили опитувальники харчової поведінки, призначені для визначення раціону харчування за місяць до зачаття. Вчені оцінили, як часто вони вживали фрукти, зелені листові овочі, рибу і фастфуд, включаючи бургери, піцу, смажену курку і чіпси. 94 відсотки учасниць не проходили курсу з лікування безпліддя до початку дослідження. З аналізу були виключені ті пари, в яких від безпліддя лікувалися чоловіки.

Виявилося, що вісім відсотків пар (468) не могли зачати дитину більше, ніж рік і тому класифікувалися як безплідні. 39 відсотків жінок змогли завагітніти протягом місяця. При цьому у тих, хто їв мало фруктів і овочів, ризик безпліддя збільшувався з 8 до 12 відсотків. Вживання фастфуду більш ніж чотири рази на тиждень підвищувало ймовірність збою репродуктивної системи до 16 відсотків.