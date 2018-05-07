У чоловіків, які вживали аспірин регулярно, ризик розвитку меланоми виявився в 1,83 разу вищий.

Дослідження виявило, що аспірин може зумовити розвиток найгресивнішої форми раку - меланоми.

Учені з'ясували, що щоденне вживання аспірину практично вдвічі збільшує ризик розвитку меланоми у чоловіків, пише Science Daily.

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Дослідники використовували дані майже 200 тисяч осіб у віці від 18 до 89 років, у яких не було меланома. З них виділили групу тих, хто приймав аспірин щодня протягом року і більше з періодом подальшого спостереження не менше п'яти років.

У чоловіків, які вживали аспірин регулярно, ризик розвитку меланоми виявився в 1,83 разу вищий, ніж в інших учасників дослідження. При цьому у жінок аналогічної залежності вчені не зафіксували.

На думку одного з авторів дослідження Беатріс Нардоне, цей факт може пояснюватися тим, що організм чоловіків виробляє менше захисних ферментів – супероксиддисмутаза і каталаза.