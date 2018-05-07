Чим корисне голодування: результати нового дослідження
Біологи Массачусетського технологічного інституту з'ясували, що голодування протягом 24 годин здатне призупинити старішання стовбурових клітин кишечника.
Стовбурові клітини кишечнику відповідають за поповнення клітин шлунково-кишкового тракту (ШКТ), що виконують різні функції, пише MedicalXpress.
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З віком здатність кишечнику регенерувати погіршується, що робить його вразливим для інфекцій, розвитку злоякісних пухлин та інших захворювань.
У дослідженні використовували лабораторних мишей, які голодували протягом доби. Після цього у гризунів вилучили стовбурові клітини кишечнику, які вирощувалися in vitro у вигляді тривимірної клітинної культури. При цьому формувався органоїд - «зачаток» справжнього органу.
Виявилося, що клітини переключалися на розщеплення жирних кислот замість глюкози для отримання енергії, що покращувало як їх функціонування, так і загальну регенеративну здатність тканин. Перехід здійснювався через активацію транскрипційних факторів PPAR, які регулюють активність певних генів, що беруть участь у метаболізмі жирних кислот.