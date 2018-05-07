Чим корисне голодування: результати нового дослідження

Голодування протягом 24 годин здатне призупинити старішання стовбурових клітин кишечнику.

Біологи Массачусетського технологічного інституту з'ясували, що голодування протягом 24 годин здатне призупинити старішання стовбурових клітин кишечника.

Стовбурові клітини кишечнику відповідають за поповнення клітин шлунково-кишкового тракту (ШКТ), що виконують різні функції, пише MedicalXpress.

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З віком здатність кишечнику регенерувати погіршується, що робить його вразливим для інфекцій, розвитку злоякісних пухлин та інших захворювань.

У дослідженні використовували лабораторних мишей, які голодували протягом доби. Після цього у гризунів вилучили стовбурові клітини кишечнику, які вирощувалися in vitro у вигляді тривимірної клітинної культури. При цьому формувався органоїд - «зачаток» справжнього органу.

Виявилося, що клітини переключалися на розщеплення жирних кислот замість глюкози для отримання енергії, що покращувало як їх функціонування, так і загальну регенеративну здатність тканин. Перехід здійснювався через активацію транскрипційних факторів PPAR, які регулюють активність певних генів, що беруть участь у метаболізмі жирних кислот.