У США дитина вийшла з коми, коли батьки підписали згоду на посмертне донорство її органів

Лікарі стверджували, що кисневе голодування ушкодило мозок дитини.

У США 13-річний хлопчик вийшов з коми, коли батьки вже підписали згоду на посмертне донорство її органів

Трентон Мак Кінлі (Trenton McKinley) зі штату Алабама потрапив до лікарні з важкою черепно-мозковою травмою близько двох місяців тому: невеликий причіп для трейлера, в якому він сидів, перекинувся і вдарив дитину по голові. Лікарі заявили, що хлопчик «ніколи не стане знову нормальним», пише Fox News.

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Лікарі стверджували, що кисневе голодування зашкодило мозок дитини, «тому якщо він і виживе, то залишиться прикутим до апарату життєзабезпечення». Після цих слів батьки вирішили підписати згоду на передачу органів хлопчика дітям, які їх потребували б.

Однак за день до того, як Трентона повинні були відключити від апарату штучного кровообігу, він несподівано почав дихати, встав з ліжка і зміг спілкуватися, використовуючи складні речення. Зараз у хлопчика щодня трапляються напади, і він страждає від головних болів. Юний американець вірить, що побував в раю: «Я був серед поля і йшов вперед. Мене однозначно врятував бог, навіть доктора так говорять».