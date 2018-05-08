ВООЗ видала нове керівництво щодо грудного вигодовування у медичних установах

У дітей і підлітків, які перебували на грудному вигодовуванні, з меншою ймовірністю з'являється надлишкова маса тіла і розвивається ожиріння.

У квітні 2018 р Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і ЮНІСЕФ випустили нове керівництво по розширенню сприяння практиці грудного вигодовування в медичних установах, що надають послуги матерям і новонародженим, яке містить 10 рекомендацій. Завдяки грудному вигодовуванню всіх дітей в перші 2 роки життя можна було б щорічно рятувати понад 820 тисяч дітей у віці до 5 років.

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Ранній початок грудного вигодовування, протягом першої години після пологів, захищає новонароджених від інфекцій і знижує їх смертність. Раніше початок грудного вигодовування дозволяє підвищити ймовірність його успішного продовження. Виключне грудне вигодовування протягом 6 місяців має численні переваги для дитини і матері. Головна з них - це захист від шлунково-кишкових інфекцій і недостатності харчування, що відзначаються не тільки в країнах, що розвиваються, але і в індустріально розвинених країнах.

Крім того, грудне молоко є важливим джерелом енергії і поживних речовин для дітей у віці 6-23 міс. З його допомогою можна задовольнити половину або більше потреб в енергії дитини у віці 6-12 міс і ⅓ потреб дитини у віці 12-24 міс. Грудне молоко є також найважливішим джерелом енергії і поживних речовин під час хвороби і сприяє зниженню смертності серед дітей з недостатністю харчування.

У дітей і підлітків, які перебували на грудному вигодовуванні, з меншою ймовірністю з'являється надлишкова маса тіла і розвивається ожиріння.

Грудне вигодовування критично важливе для здоров'я дитини протягом всього його життя. Воно також сприяє зниженню витрат медичних установ, сімей та урядів. Грудне вигодовування в першу годину після пологів забезпечує захист новонародженого від інфекцій і рятує його життя. Діти грудного віку мають підвищений ризик смерті від діареї та інших інфекцій в разі, якщо вони лише частково знаходяться або не перебувають взагалі на грудному вигодовуванні. Крім того, грудне вигодовування підвищує коефіцієнт розумового розвитку, рівні підготовки до школи і показники її відвідуваності і пов'язане з більш високим рівнем доходу в зрілому віці. Воно також знижує ризик розвитку раку молочної железиу матері.

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Грудне вигодовування рятує людські життя. Воно дозволяє дітям залишатися здоровими в перші дні життя і зберігає свій вплив на їх здоров'я і в зрілому віці. Але для грудного вигодовування необхідні підтримка, заохочення і керівництво. При належному здійсненні цих 10 основних кроків значно поліпшаться показники грудного вигодовування в світі і дати дітям по можливості найкращий життєвий старт.

У новому керівництві викладено практичні кроки, які необхідно зробити країнам для захисту, сприяння та підтримки грудного вигодовування в медичних установах, які обслуговують матерів і новонароджених. Вони забезпечують невідкладну платформу в рамках системи охорони здоров'я, за допомогою якої матері можуть починати грудне вигодовування протягом першої години після пологів і здійснювати виключне грудне вигодовування протягом 6 міс.