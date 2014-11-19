Скільки цукру і солодощів можна їсти протягом дня

На цукор не повинно припадати більш як 10% від всіх калорій, що надійшли в організм за день. Але краще опустити процентне співвідношення до 5%, повідомляють фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Виходить десь 50 грамів на день для дорослої людини з нормальною вагою. Це стосується і доданого цукру та цукру, що міститься в продукті. З особливою увагою треба ставитися до меду, сиропів, соків, фруктових концентратів, пише healthyliving.com.ua.

Останній раз норми цукру вводилися приблизно 10 років тому. Деякі експерти переконані: 10% - занадто багато, беручи до уваги світову епідемію ожиріння. Але реально знизити показник до 5% дуже важко.

Також рекомендації повинні підлаштовуватися під жителів різних країн. Наприклад, на думку фахівців, у Великобританії слід скоротити споживання цукру до 11,6% для дорослих і до 15,2% для дітей. А це явно більше 10%.

Дієтолог Катарін Дженнер не розуміє, чому ВООЗ пішли роки, щоб змінити рекомендації. Адже подібні зміни впливають на здоров'я людей у всьому світі, на поширеність ожиріння та діабету 2-го типу. Як показали дослідження, сам цукор не провокує ожиріння. Але коли людина його активно споживає, приміром, з солодкими напоями, то набирає вагу. Солодкі продукти просто не дають насититися. Також цукор небезпечний для зубів. Якщо на цукор припадає менше 10% калорій в щоденному раціоні, то ризик утворення карієсу знижується.