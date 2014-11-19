Чорний шоколад продовжує тривалість життя

Недавні дослідження довели, що чорний шоколад та какао позитивно впливають на пам’ять та розумові здібності людини, пише Лі Фрузон із університета Калгарі в фаховому виданні «Журнал експериментальної біології» («Journal of Experimental Biology»), пише zdorovia.com.ua. Насправді чорному шоколаду з високим вмістом какао приписують різні позитивні ефекти на здоров’я: покращує кровообіг, знижує рівень холестерину в крові та тиск, призупиняє старіння, покращує пам’ять і розумові здібності.

Навіть маленький шматочок чорного шоколаду в день в змозі продовжити життя – це довела група науковців із Потсдаму. Вони спостерігали впродовж десяти років за стилем життя 20 000 людей віком від 35 – 65 років. Було доведено: хто регулярно вживав шоколад, застеріг себе від інфаркту та інсульту. Чорний шоколад є значно кращим ніж білий або молочний у цьому сенсі.

Але все ж у чорного шоколада є свої недоліки – з ним набирають вагу. Але скільки дозволено вживати шоколаду, щоб залишатись в формі? Експерти кажуть що 25 грам на день їсти цілком безпечно. А люди, що полюбляють більше чорного шоколаду ніж зазначено раніше, не будуть товстіти, якщо займатимуться регулярно спортом.