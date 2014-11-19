Риб'ячий жир врятує від головного болю

Якщо вас болить голова а таблетки вже набридли - доповніть раціон одним продуктом, пише "Країна Здоров'я".

Риб'ячий жир і омега-3 поліненасичені жирні кислоти мають виражений протизапальний і знеболюючий ефект.

Тому жирна морська риба - це один з тих продуктів, який покращує самопочуття при появі цефалгії - звичайнісінького головного болю.

Так що лосось, форель, хек, осетрина, пангасіус - ось сорти риби, які повинні бути в раціоні, якщо ви страждаєте від головного болю.

Крім того, поліпшити самопочуття допоможуть вода і ниркові чаї. Вода, бажано негазована, а також чай нирковий або нирково-шлунковий, наприклад, ведмежі вушка і звіробій, посилюють ниркову фільтрацію, щоб органи виділення швидше виводили з організму продукти-тригери, які призводять до появи головного болю.