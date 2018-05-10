Скільки можна їсти яєць, щоб не нашкодити здоров'ю: рекомендації медиків

Відомо, що пацієнти з діабетом 2-го типу часто мають підвищений рівень "поганого" холестерину, пов'язаного з хворобами серця.

Австралійські вчені оприлюднили результати досліджень, присвячених впливу споживання яєць на здоров'я людей.

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Вчені розділили учасників дослідження на дві групи. Добровольцям з першої групи потрібно було їсти 12 яєць на тиждень, а учасникам з другий - не більше 2. Через три місяці дослідники встановили, що проблем з серцево-судинною системою у людей з обох груп не з'явилося, пише Medical Xpress.

На другому етапі експерименту тих же добровольців перевели на дієту для зниження ваги. При цьому кількість споживаних яєць залишилася незмінною. Учені не виявили ніяких негативних змін у функціонуванні серцево-судинної системи учасників. У вазі добровольці втратили приблизно однаково.

Вченим відомо, що пацієнти з передіабетом та діабетом 2-го типу часто мають підвищений рівень "поганого" холестерину, пов'язаного з хворобами серця. Через це багато лікарів рекомендують хворим на діабет обмежити споживання яєць, адже цей продукт містить велику кількість холестерину.