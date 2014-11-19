Багато солі в їжі руйнує нирки

Відомо: активне споживання солі шкідливе для здоров'я, особливо для людей з проблемами з боку серцево-судинної системи. А нове дослідження показало, що сіль безпосередньо впливає на нирки, пише meddaily.ru з посиланням на Micrifinance Monitor.

Якщо в середньому людина споживає 4,7 г солі в день, то цього буде достатньо, щоб підвищити ризик пошкоджень нирок. Іноді настільки серйозні ушкодження, що потрібно проведення діалізу. На щастя, середньостатистичний показник споживання солі - приблизно 2 грами в день.

За словами вчених в особі Ендрю Сміта Національного університету Ірландії, зміна раціону - простий і не дуже витратний захід, який дозволить захистити себе від проблем зі здоров'ям.

Проводилося також незалежне дослідження Інститутом міжнародної охорони здоров'я Джодж з участю 544635 осіб, які проживають в 120 китайських селах. Протягом 18 місяців фахівці стежили за рівнем споживання солі у людей. Було підтверджено: скорочення споживання солі знижує показники альбумінурії, або надлишку білка в сечі, що веде до дисфункції нирок, на 33%.