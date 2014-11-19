Що корисніше: яловичина чи курка

Для того щоб знизити ризик розвитку раку грудей, треба замінити червоне м'ясо куркою. До такого висновку прийшли дослідники з Гарвардської школи охорони здоров'я, пише infosmi.net.

Видалення з щоденного раціону жінки порції червоного м'яса і заміна його куркою дозволяє майже на 20% знизити ризик розвитку раку молочної залози, як встановили експерти з Гарварду. А кожна додаткова порція баранини або переробленого м'яса, на зразок сосисок та ковбаси, збільшує небезпеку розвитку найбільш поширеного жіночого раку.

Американські дослідники спостерігали за раціоном тисяч жінок, щоб визначити, чи існують дієтичні фактори, що збільшують ризик раку молочної залози. Виявилося, що досить замінити лише одну порцію червоного м'яса (один хот-дог, 85 г або три скибочки смаженої яловичини) на курку, як небезпека хвороби падає на 17%. Додатково на 14% ризик раку грудей можна знизити, якщо замінити червоне м'ясо комбінацією з риби, курки, горіхів і бобів.

Цей вплив ще більш помітний у жінок у постклімактеричному періоді. У їх випадку заміна червоного м'яса на курку дозволяє знизити небезпеку розвитку хвороби на 25%.