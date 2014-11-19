У Єгипті за два дні зафіксовано дві смерті від пташиного грипу

30-річна жінка померла 18 листопада в лікарні міста Асьют. Причиною смерті мешканки провінції аль-Мінья став пташиний грип. Днем раніше від цього захворювання померла 19-річна дівчина, яка проживала в тій же провінції.

Як повідомляє МОЗ Єгипту, з початку 2014 року вірус пташиного грипу був виявлений у семи осіб. Троє з них померли. Як стверджується, всі вони перебували в контакті з птахами, випадків зараження від людини поки не було.

В Єгипті вірус поширений у бідних південних районах, хворіють в основному жінки. Саме вони відповідають в домашньому господарстві за розведення та забій птиці.

Пташиний грип був виявлений ще в кінці XIX століття, однак перші випадки зараження людей були зафіксовані в Гонконзі в 1997 році. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2003 по 2008 роки було заражено 361 осіб. 227 з них померли.

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