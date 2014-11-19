Відмова від паління знижує ризик смерті - вчені

Дослідження показало, що серед тих, чия вага виросла на не більше ніж 2 кг, смертність знизилася на 49% порівняно з курцями, а у тих, чия вага виросла більш ніж на 2 кг після відмови від куріння, ризик смерті знизився на 26%.

Такі висновки були озвучені на American Heart Аssociation's Scientific Sessions 2014 за підсумками дослідження декількох тисяч чоловік в Японії в період з 1997 року по 2003 рік.

РИА Новости