Під Варшавою евакуювали школу через масове отруєння дітей
У польському місті Млава, неподолік від Варшави, з молодшої школи евакуювали 135 осіб через скарги дітей на погане самопочуття.
Як повідомляє Onet.pl, пожежники розповіли, що 11 дітей поскаржилися на погане самопочуття, п'ятьох з них госпіталізували.
Достовірна причина нудоти поки невідома, рятувальники припускають, що вона викликана отруєнням невідомим газом.
Читайте такожУ Черкасах виписали з лікарні 22 дітей, які отруїлися на шкільній лінійці
Однак після перевірки рятувальники не виявили в школі ніяких небезпечних речовин.
Як повідомляв УНІАН, 8 травня під час лінійки в школі № 8 у Черкасах був зафіксований випадок масового отруєння людей невідомою речовиною, внаслідок чого до лікарні доставили 54 дітей та чотирьох дорослих. В цілому з симптомами отруєння звернулися 94 дитини. Всього на лінійці перебувало 424 учня.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.
Перебуваючи у Черкасах, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що, за попередньою версією, у школі відбулося локальне розпилення невідомої речовини.