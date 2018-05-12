Під Варшавою евакуювали школу через масове отруєння дітей

Через сильну нудоту п'ятеро дітей потрапили в лікарню.

У польському місті Млава, неподолік від Варшави, з молодшої школи евакуювали 135 осіб через скарги дітей на погане самопочуття.

Як повідомляє Onet.pl, пожежники розповіли, що 11 дітей поскаржилися на погане самопочуття, п'ятьох з них госпіталізували.

Достовірна причина нудоти поки невідома, рятувальники припускають, що вона викликана отруєнням невідомим газом.

Читайте такожУ Черкасах виписали з лікарні 22 дітей, які отруїлися на шкільній лінійці

Однак після перевірки рятувальники не виявили в школі ніяких небезпечних речовин.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня під час лінійки в школі № 8 у Черкасах був зафіксований випадок масового отруєння людей невідомою речовиною, внаслідок чого до лікарні доставили 54 дітей та чотирьох дорослих. В цілому з симптомами отруєння звернулися 94 дитини. Всього на лінійці перебувало 424 учня.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Перебуваючи у Черкасах, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що, за попередньою версією, у школі відбулося локальне розпилення невідомої речовини.