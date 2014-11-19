Душевний біль побачили на томограмі

Вчені з університету Колорадо в Боулдері піддали функціональній МРТ кілька десятків добровольців. Одночасно з цим учасникам показували фотографії колишніх друзів і коханців, які колись їх покинули, або підносили до рук випробовуваних дуже гарячі предмети, викликаючи біль. Як показала МРТ, у відповідь на такі різні стимули у випробовуваних активувалися різні ділянки кори головного мозку.

З одного боку, такий результат кілька засмучує, тому що показує, що неможливо переносити методики, розроблені для боротьби з фізичним болем, на біль душевну, на що цілком серйозно сподівалися деякі нейрофізіологи. З іншого боку, тепер зрозуміло, як кількісно виміряти рівень соціального болю: для цього теж можна використовувати МРТ.

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