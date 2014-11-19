Тривале використання мобільних телефонів підвищує ризик розвитку гліоми

У новій роботі були об'єднані дані двох досліджень, у яких наявність пухлини підтверджувалося гістопатологічними методами. У першій роботі діагноз у пацієнтів віку від 20 до 80 років повинен був бути встановлений з 1997 по 2003 роки, а у другій - у хворих віком від 18 до 75 - з 2007 по 2009. Обидва дослідження проводилися на базі одних і тих же шести онкологічних центрів у Швеції. Контрольна група складалася з людей тієї ж статі і віку, м чином відібраних з національного регістру населення (Swedish Population Registry). Рівень впливу мобільних телефонів і стаціонарних бездротових телефонів оцінювався у всіх учасників за опитувальником.

В аналіз були включені 1498 випадків злоякісних пухлин мозку. Середній вік хворих склав 52 роки. У більшості хворих (92%) була виявлена гліома, в половині випадків гістологічний тип гліоми був найбільш злоякісним - астроцитома IV ступеня (мультиформна гліобластома). Групу контролю склали 3530 осіб із середнім віком 54 роки.

За результатами аналізу ризик розвитку гліоми підвищувався при використанні протягом 1 року і більше мобільного і бездротового телефону з урахуванням віку виявлення діагнозу, статі, дати діагнозу. Найбільший ризик був у людей, які користуються телефонами 25 років і більше. Ризик був вище для бездротових телефонів і підвищувався при збільшенні щоденного часу використання. При однобічному використанні телефону пухлини частіше розвивалися у скроневій частці на іпсилатеральному боці.

Всесвітнє поширення бездротових пристроїв для комунікації призвело до збільшення впливу електромагнітних полів з частотою радіо на організм. При використанні телефонів найбільш піддається впливу головний мозок, особливо з боку розташування апарата. Автори роботи рекомендують частіше відправляти текстові повідомлення, а не дзвонити, і використовувати пристрої хендс-фрі і гучний зв'язок.

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