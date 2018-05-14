Загальна смертність внаслідок куріння становить 110 на 100 тисяч осіб, а через алкоголь - 33 на 100 тисяч.

Вживання алкоголю та куріння названо основними причинами хвороб та передчасної смерті.

Міжнародна група дослідників встановила, що в 2015 році вживання тютюну і алкоголю стало причиною більшого числа хвороб і випадків інвалідності і передчасної смерті, ніж вживання інших речовин, що викликають звикання. За оцінками вчених, вони стали причиною втрати понад чверть мільярда років здорового життя серед всього населення земної кулі, пише EurekAlert!.

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Вчені провели огляд ряду досліджень і з'ясували, що в усьому світі найбільше вживають алкоголь жителі Центральної, Східної та Західної Європи (11,61, 11,98 і 11,09 літра на місяць на одну особу), при цьому зловживають ним 50,5 , 48,2 і 40,2 відсотка тих, хто п'є відповідно. У тих же регіонах відзначається високий рівень вживання тютюнової продукції. За оцінками, більше 15 відсотків дорослого населення на Землі є курцями, а кожен п'ятий напивався хоча б один раз на місяць.

Показник DALY, який враховує роки життя, скориговані з непрацездатності (втрачені через інвалідність або передчасної смерті), для курців становить 170,9 мільйонів, а для випивають спиртне - 85 мільйонів. Незаконні наркотичні речовини сприяли втраті 28 мільйонів років життя.

Загальна смертність від куріння становить 110 на 100 тисяч чоловік, а від алкоголю - 33 на 100 тисяч чоловік.

Найвищі показники смертності від шкідливих звичок зафіксовано в Східній Європі.