Стресовий розлад підвищує ризик щодо розвитку аритмії - медики
12:21, 14 травня 2018Зарубіжні новини
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Дослідники проаналізували дані про понад мільйон ветеранів війни.
Миготлива аритмія збільшує ймовірність інсульту / pixabay.com
Стресовий розлад підвищує ризик щодо розвитку аритмії.
Вчені з Єльської медичної школи виявили зв'язок між посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) і миготливою аритмією. Це порушення серцевого ритму збільшує ймовірність інсульту. Фахівці вважають, що раннє виявлення та лікування ПТСР дозволять знизити ризик аритмії, пише UPI.com.
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Дослідники проаналізували дані щодо понад мільйон ветеранів. На момент початку дослідження учасники не страждали через аритмію. За добровольцями в середньому стежили протягом приблизно 5 років. За цей час у 2500 учасників виявили миготливу аритмію.
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