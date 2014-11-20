Короткочасний стрес корисний для організму

Стреси можуть бути корисними для вашого мозку навіть більшою мірою, ніж перебування в спокійному рівному стані.

Головна умова - стрес не повинен бути довгим.

Саме короткостроковий стрес підвищує активність мозку, покращує концентрацію і когнітивні здібності. Американські вчені провели експеримент, в ході якого піддавали гризунів нетривалому стресу.

За короткий період часу у гризунів збільшувалася кількість нових нейронів майже вдвічі.

Крім того, результат стресу був помітний через два тижні. Пацюки починали проявляти підвищену мозкову активність, їх мислення і пам'ять стали набагато краще.

Вчені пов'язують такий ефект з тим, що стрес допомагає зберігати уважність. Готовність до повтору стресовій ситуації спонукає людину думати активніше.

Саме короткий стрес допомагає тваринам і людям адаптуватися до середовища, швидше знаходити рішення проблем, концентруватися на ситуаціях першої необхідності.

Однак хронічний, довгий, придбаний стрес, навпаки, не дає нових нейронів утворитися, пам'ять стає гірше, активність мозкової діяльності падає, а здоров'я людини піддається небезпеці.

Вчені стверджують, що необхідно чітко вловити грань між легким стресом і серйозним станом нервозності.

med2.ru