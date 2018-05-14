Медики попереджають, що прибирання за допомогою мийних засобів надшкідливе для здоров‘я (відео)

Європейські науковці 20 років спостерігали за декількома тисячами жінок, що регулярно вдома чи на роботі прибирали зі спеціальними засобами чищення.

Прибирання з мийними засобами шкодить здоров‘ю не менше, ніж куріння.

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Європейські науковці 20 років спостерігали за декількома тисячами жінок, що регулярно вдома чи на роботі прибирали зі спеціальними засобами чищення, пише ТСн.

Як результат - їх легені схожі на легені курця із 20-річним стажем. А все через те, що органи дихання вражає дрібний пил від побутової хімії.

Лікарі наголошують, що аромати лише маскують наявність шкідливих для дихальної системи речовин. У більшості мийних засобах є купа небезпечних хімічних сполук, якими наповнюється повітря в домі після прибирання.

"Основними шкідливими компонентами є три складові. Це хлоровмісні речовини. Другим шкідливим компонентом мийних засобів є поверхнево-активні речовини. Ну і фосфати", - розповідає торакальний хірург Юрій Межибовський.

Самі собою фосфати не страшні, але вони стимулюють проникнення в кров синтетично-активних речовин, що в результаті призводить до ослаблення імунітету та ураження внутрішніх органів.

"По-перше - це все-таки токсичний вплив. Тобто людина як би отруюється. Виникає подразнення слизових, з'являється кашель. Мають місце хронічні захворювання: алергічні. Також і хронічні обструктивні захворювання, серцево-судинні", - пояснює хірург.

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Як уберегтися від впливу шкідливих речовин у мийних засобах? Найпростішою альтернативою є пошук та придбання дорожчих, але екологічно чистих засобів. Також під час прибирання варто дотримуватись декількох простих правил. По-перше, попросіть присутніх залишити кімнату під час прибирання. Особливо це стосується літніх людей, дітей та алергіків. По-друге, під час прибирання обов’язково вдягайте маску або респіратор. За можливості, намагайтесь не вдихати хімічні засоби. По-третє, користуйтесь рукавичками щоб запобігти потраплянню шкідливих речовин через кров. Наостанок, не забудьте повністю провітрити кімнату. Бажано до повного зникнення аромату.