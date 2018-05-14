ВООЗ планує відправити до Конго епідеміологів для боротьби з вірусом Ебола

Зараз у зоні виявлення вірусу працюють групи швидкого реагування МОЗ Конго.

Зі спеціального Фонду ООН виділили два мільйони доларів на боротьбу з вірусом Ебола в Демократичній Республіці Конго (ДРК).

За останні шість тижнів у цій країні з підозрою на це захворювання було госпіталізовано 32 людини. 18 з них вже померли. Представники ООН і їх партнери з гуманітарних організацій активізували профілактичні заходи, покликані зупинити епідемію.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в період з 4 квітня до 9 травня в ДРК з підозрою на вірус Ебола були госпіталізовані 32 людини. За результатами аналізів у двох пацієнтів виявили збудників цього інфекційного захворювання. Решта 30 пацієнтів мають або мали схожі симптоми. 18 хворих померли. У числі 32 осіб з симптомами вірусу - три медика.

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Всі випадки захворювання були виявлені в районі Быкор - в 280 кілометрах від столиці Екваторіальної провінції. У ній налічується 2,5 мільйона жителів і приблизно 280 лікарень і поліклінік. У самому районі Бикор - 163 тисячі жителів, яких обслуговують три лікарні та 19 медичних центрів.

Зараз у зоні виявлення вірусу працюють групи швидкого реагування міністерства охорони здоров'я. Фахівці ВООЗ надають їм технічну підтримку.

ВООЗ готується відправити в ДРК групу епідеміологів, а також експертів в галузі освіти населення та вакцинації.

ВООЗ за допомогою своїх партнерів поширює серед місцевого населення матеріали з інформацією про небезпеку вірусу і методи профілактики.

Це вже восьмий спалах Ебола в ДРК за останні 40 років.

Остання епідемія була в травні 2017 року. Вірус Ебола викликає важке захворювання, яке в 50 відсотках випадків може привести до летального результату. Інфекція передається від людини до людини. Оскільки захворювання Ебола були виявлені тільки у віддалених районах ДРК, ВООЗ не рекомендує вводити обмеження на поїздки в ДРК або торгівлю з цією країною.