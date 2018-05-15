ВООЗ оголосила війну трансжирам (відео)

10:47, 15 травня 2018
Зарубіжні новини
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Трансжири збільшують термін зберігання продуктів і мають канцерогенний вплив / Фото: УНІАН

У ВООЗ переконані, що нова стратегія врятує життя десятки тисяч людей, пише ТСН.

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Трансжири користуються попитом при створенні смаженої їжі та снеків, вони збільшують термін зберігання продуктів, і водночас мають канцерогенний вплив.

У людей, які їх споживають, на 20 відсотків зростає ризик серцево-судинних захворювань. Боротися з трансжирами ВООЗ планує і за допомогою законодавчих заборон, і пропагандою здорових альтернатив. 

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Теги: #здорове харчування#серцево-судинні захворювання