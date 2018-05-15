ВООЗ оголосила війну трансжирам (відео)
10:47, 15 травня 2018Зарубіжні новини
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Боротися з транс-жирами ВООЗ планує і за допомогою законодавчих заборон.
Трансжири збільшують термін зберігання продуктів і мають канцерогенний вплив / Фото: УНІАН
ВООЗ розробила план боротьби із трансжирами.
У ВООЗ переконані, що нова стратегія врятує життя десятки тисяч людей, пише ТСН.
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Трансжири користуються попитом при створенні смаженої їжі та снеків, вони збільшують термін зберігання продуктів, і водночас мають канцерогенний вплив.
У людей, які їх споживають, на 20 відсотків зростає ризик серцево-судинних захворювань. Боротися з трансжирами ВООЗ планує і за допомогою законодавчих заборон, і пропагандою здорових альтернатив.
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