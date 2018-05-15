ВООЗ оголосила війну трансжирам (відео)

Боротися з транс-жирами ВООЗ планує і за допомогою законодавчих заборон.

ВООЗ розробила план боротьби із трансжирами.

У ВООЗ переконані, що нова стратегія врятує життя десятки тисяч людей, пише ТСН.

Читайте такожВООЗ планує відправити до Конго епідеміологів для боротьби з вірусом Ебола

Трансжири користуються попитом при створенні смаженої їжі та снеків, вони збільшують термін зберігання продуктів, і водночас мають канцерогенний вплив.

У людей, які їх споживають, на 20 відсотків зростає ризик серцево-судинних захворювань. Боротися з трансжирами ВООЗ планує і за допомогою законодавчих заборон, і пропагандою здорових альтернатив.