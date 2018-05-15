Чим небезпечне авокадо: у США оприлюднили результати дослідження (відео)

Щоб не зашкодити своєму організмові, фрукт треба правильно не лише їсти, а й вибирати його сорт.

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