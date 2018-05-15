Чим небезпечне авокадо: у США оприлюднили результати дослідження (відео)

12:36, 15 травня 2018
Зарубіжні новини
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Авокадо може містити токсини / 4mama.com.ua

Авокадо може бути небезпечним для здоров’я людини: американські дослідники виявили в ньому токсини.

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Щоб не зашкодити своєму організмові, фрукт треба правильно не лише їсти, а й вибирати його сорт, пише ТСН.  Особливо це актуально, якщо ви його куштуєте десь у екзотичній країні.

 

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Теги: #авокадо#рекомендації медиків