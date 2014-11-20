Транс-жири у випічці погіршують пам'ять

Транс-жири, що містяться в печиві, кексах і оброблених продуктах, можуть негативно позначатися на якості пам'яті, стверджує Беатріс Голомб з Університету Каліфорнії. Дослідження 1000 здорових добровольців віком до 45 років показало: люди, які найбільше споживали транс-жири, гірше за інших справлялися з тестами на пам'ять, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Зв'язок жирів і пам'яті залишався, навіть коли враховувався вік, освіта і наявність депресії.

Висновок Голомб змушує задуматися, адже погіршення пам'яті спостерігалося у відносно молодих людей. Крім впливу на пам'ять, транс-жири вже пов'язували з більшою масою тіла, агресивністю і хворобами серця. Основне завдання транс-жирів - продовжити життя продуктів на полиці магазину. Але виходить, що вони скорочують і ускладнюють життя людей.

Якість пам'яті в рамках дослідження перевірялася наступним чином: людям показували серію з 104 карток зі словами. Добровольці повинні були сказати, які слова повторювалися. Виявилося, кожен додатковий грам транс-жирів призводив до зниження точності відповідей на 0,76 слова.