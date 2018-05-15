Вакцина, розроблена компанією MSD в 2016 році, продемонструвала свою ефективність у клінічних дослідження.

У Конго дозволили використовувати проти лихоманки Ебола експериментальну вакцину.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) отримала від уряду Конго дозволу на імпорт та використання експериментальної вакцини проти лихоманки Ебола, повідомляє Reuters.

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Спалах лихоманки Ебола в Конго вже призвела до 39 випадків зараження, 19 хворих померли. Фахівці ВООЗ виявили понад 390 людей, які контактували з інфікованими пацієнтами. Очікується, що вакцинація буде запущена вже наступного тижня.

Вакцина, розроблена компанією MSD в 2016 році, продемонструвала свою ефективність у клінічних дослідження, однак ще не була зареєстрована контрольними органами. Використання вакцини в Конго ускладнене суворими вимогами до умов зберігання препарату: для збереження ефективності кошти необхідно підтримувати температуру -60-80 градусів Цельсія.