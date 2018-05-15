У США дозволено застосування фінглімода для лікування дітей з розсіяним склерозом
17:51, 15 травня 2018Зарубіжні новини
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Розсіяний склероз є хронічним аутоімунним захворюванням центральної нервової системи, яке призводить до неврологічної інвалідизації у молодих людей.
Фінглімод став першим препаратом, дозволеним FDA для застосування серед дітей / biostock.se / biostock.se
У США дозволено застосування фінглімода для лікування дітей з розсіяним склерозом.
Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалила застосування фінглімода для лікування рецидивуючих форм розсіяного склерозу у дітей і підлітків, пише Reuters.
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Фінглімод став першим препаратом, дозволеним FDA для застосування серед дітей.
Розсіяний склероз є хронічним аутоімунним захворюванням центральної нервової системи, яке призводить до неврологічної інвалідизації у молодих людей
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