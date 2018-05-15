Розсіяний склероз є хронічним аутоімунним захворюванням центральної нервової системи, яке призводить до неврологічної інвалідизації у молодих людей.

У США дозволено застосування фінглімода для лікування дітей з розсіяним склерозом.

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалила застосування фінглімода для лікування рецидивуючих форм розсіяного склерозу у дітей і підлітків, пише Reuters.

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Фінглімод став першим препаратом, дозволеним FDA для застосування серед дітей.

Розсіяний склероз є хронічним аутоімунним захворюванням центральної нервової системи, яке призводить до неврологічної інвалідизації у молодих людей